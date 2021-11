Kamervoorzitter Bergkamp doet aangifte: ’Gaat ook over gezinnen’

Volgens Bergkamp zijn dreigementen aan het adres van politici in toenemende mate een probleem. Ze zijn gericht aan Kamerleden en soms zelfs ook aan gezinnen van politici, vertelt ze. „Bedreigen is niet normaal. Ik vind het wel goed dat er steeds vaker aangifte wordt gedaan.”

Deze week gaat ze dat zelf doen, nu er een zoveelste dreigmail is verstuurd aan meerdere Kamerleden. „Er is een dreigmail gestuurd naar meerdere Kamerleden. En namens hen ga ik deze week aangifte doen, het is te zot voor woorden dat je dat moet doen.”

Bergkamp zegt alle zeilen bij te zetten om Kamerleden te beschermen. „Er is een speciaal team voor bedreigde politici. We hebben onze eigen veiligheidsmedewerkers. Maar je ziet dat het steeds meer tijd en energie kost. Het is van de zotte dat je steeds meer tijd en energie kwijt bent met aangifte doen.”

Training

Ook een training moet soelaas gaan bieden. „Hoe ga je om met bedreigingen via sociale media? Dat willen we ze leren. We breiden bovendien ons team veiligheidsmedewerkers uit. Ik ben er helaas nog mee bezig, maar er is veel aandacht voor.” Ondertussen hebben de dreigementen ’veel impact op Kamerleden’, zegt de Kamervoorzitter. „Je ziet een toename van het aantal bedreigingen, dat is zorgwekkend.”

Bergkamp ziet dat die toename er sinds de coronacrisis is. „Ik heb geen analyse gemaakt van waar die toename door komt. Maar die dreigmail aan meerdere Kamerleden is wel corona-gerelateerd. Je ziet ook wel een soort verharding sinds corona.”