Meeste branden Turkije geblust, ook elektriciteitscentrale gered

De Turkse regering meldde woensdag dat de afgelopen tijd 174 branden zijn uitgebroken, waarvan de meeste ook weer zijn geblust. Er worden meer dan 5000 manschappen ingezet om het vuur te bestrijden. De Turkse brandweer krijgt daarbij ook internationale hulp. Meerdere landen, waaronder Rusland, Kroatië en Spanje, hebben blusvliegtuigen gestuurd.

De Spaanse blusvliegtuigen hielpen ook bij het bluswerk rond de elektriciteitscentrale in het district Milas. Daar werd vanuit de lucht zeewater op de vlammenzee gegooid. Turkse hulpverleners groeven ondertussen geulen rond het gebouw om het vuur op afstand te houden. Dat lukte en het vuur leek woensdagmiddag grotendeels te zijn gedoofd.

16.000 mensen geëvacueerd

Branden hebben ook op andere plaatsen in Mugla flink huisgehouden. Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu schatte dinsdagavond dat alleen in die provincie al 16.000 mensen zijn geëvacueerd en ongeveer 2000 gebouwen zijn verwoest. Het landelijke dodental door de branden staat op acht. Op televisie is te zien hoe Turken in paniek vluchten voor het vuur.

De Turkse mediawaakhond RTÜK heeft media opgedragen om terughoudend te zijn met het uitzenden van beelden van de branden. „We zijn niet tegen berichtgeving over de natuurbranden, maar tegen materiaal dat zorgt voor onrust en chaos”, legde de vicevoorzitter van de toezichthouder uit. Zenders die toch in de fout gaan riskeren een boete.

Ongekende hittegolf

De branden zorgen ook voor politieke onrust. De oppositie vindt dat de regering van president Recep Tayyip Erdogan sneller buitenlandse hulp had moeten aannemen. De president werd op sociale media het mikpunt van spot nadat hij zakken thee had gegooid naar mensen in het rampgebied. De president houdt woensdagavond een speech en gaat dan naar verwachting in de tegenaanval.

Turken hebben niet alleen te lijden onder branden, maar gaan ook gebukt onder een ongekende hittegolf. Minister van Bosbouw Bekir Pakdemirli zei dat deze week een temperatuurrecord is gesneuveld in de stad Marmaris. Daar zou het 45,5 graden zijn geworden.