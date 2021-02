Rutte: Blijf binnen na 21 uur, ondanks uitspraak rechter

Volg het hieronder live via de tweets van Elif Isitman.

„De avondklok is geen doel, maar een middel”, zegt Rutte. „Een middel om het coronavirus zo veel mogelijk onder controle te houden.” Het middel is zwaar, maar heeft effect, zegt Rutte. De maatregel heeft volgens de premier gezorgd voor 10 procent minder besmetting. De uitspraak van de voorzieningenrechter is daarom ’een juridische tegenvaller’. Rutte heeft overigens geen onderbouwing voor het percentage anders dan een schatting van het OMT voordat de avondklok werd ingevoerd.

De voorzieningenrechter in Den Haag zette dinsdagochtend een streep door de avondklok. De maatregel moet per direct worden opgeheven omdat het kabinet de verkeerde wet heeft gebruikt om hem snel in te kunnen voeren, aldus de rechter. Het kabinet gaat ertegen in beroep en wil dat de avondklok in de tussentijd overeind blijft.

„Maar mocht dat niet lukken, dan roep ik iedereen op met klem zich aan de avondklok te houden. Het is van heel groot belang om onze sociale contacten zo veel mogelijk te beperken.”

Spoedwet

Intussen komt het kabinet toch nog met een spoedwet om de avondklok in vast te leggen. Het kabinet houdt vol dat een juridische basis voor de spertijd er wel degelijk is. De nieuwe wet zou dus ’ten overvloede’ zijn, benadrukt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Het hof in Den Haag buigt zich om 16.00 uur over dit zogeheten schorsingsincident. Het hoger beroep tegen het vonnis van de rechter zelf wordt zo spoedig mogelijk op een ander moment behandeld, aldus het hof. Het ministerie van Justitie bevestigt dat de Staat in beroep is, maar kan verder nog niets over de zaak zeggen.