Russische politie wil Navalny in Duitsland ondervragen

De 44-jarige Aleksej Navalny, een prominent criticus van de Russische president Vladimir Poetin, ligt in een Duits ziekenhuis nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou.

Het ministerie in Moskou liet vrijdag weten dat het de bewegingen van Navalny in kaart heeft gebracht en weet wat hij dronk, kort voordat hij onwel werd. De Russische onderzoekers zoeken een getuige die het land heeft verlaten. Moskou heeft geen strafrechtelijk onderzoek geopend in de zaak-Navalny. Het wil eerst keihard bewijs zien voor de vergiftiging met novitsjok.

Het Russische departement liet vrijdag weten dat het heeft verzocht Russische onderzoekers erbij te laten zijn als Duitse experts Navalny bezoeken en ondervragen.

Volgens de Duitse regering heeft laboratoriumonderzoek „ondubbelzinnig bewijs” geleverd dat hij is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep.