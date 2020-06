LIVE | Advocaat MH17-verdachte: 6 jaar kennisachterstand strafdossier

De coronacrisis heeft veel roet in het eten gegooid in de voorbereiding, aldus Ten Doesschate. Contact met Poelatov is de afgelopen tijd niet mogelijk geweest. „Wij waren na de vorige zittingen, begin maart, van plan om ongeveer twee weken naar Rusland te gaan. Dat kon door de lockdown niet doorgaan.” Meer dan oppervlakkig contact, via tussenpersonen, is volgens haar de afgelopen tijd niet mogelijk geweest.

De rechtbank hervatte maandag op het Justitieel Complex Schiphol de strafzaak, de vorige zittingen waren in maart. Vier mannen zijn aangeklaagd voor het neerhalen van het vliegtuig van Malaysia Airlines boven het oosten van Oekraïne. De Rus Poelatov heeft een advocatenteam naar Nederland gestuurd. De andere drie verdachten hebben niets laten horen. Het gaat om Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 met een Buk-raket uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, onder wie veel Nederlanders, kwamen daarbij om het leven.

Verslaggever Saskia Belleman volgt de rechtszaak.