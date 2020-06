Man (20) plaatst foto van AK-47 op Snapchat, arrestatieteam grijpt in

Want wat bleek na onderzoek: de verdachte had de foto zelf niet gemaakt maar doorgeplaatst. De afbeelding kwam voorbij op een ander Snapchat waarop de twintiger het op zijn eigen kanaal deelde. Volgens de politie wordt het oorspronkelijke account door veel jeugdigen gevolgd. „Er worden in onze ogen niet toelaatbare zaken opgeplaatst als wapens, drugs of grote geldstromen.” Door de tekst die erbij stond, leek het alsof de Brabander de AK-47 zelf te koop aanbood. De politie besloot daarom in te grijpen.

Waarschuwing

Volgens de politie heeft een dergelijke ingreep behoorlijk wat impact op de omgeving en een verdachte zelf. „Deze jongen heeft zich vooraf totaal niet gerealiseerd wat een dergelijke social media post teweeg kan brengen. Wij willen dan ook de online jeugd waarschuwen en bewust maken van de gevaren van social media.