Gezondheidsraad: geen prik tegen rotavirus voor werknemers

Ieder jaar belanden zo’n 3600 kinderen beneden de vijf jaar met een rotavirusinfectie in een ziekenhuis.

De vraag rees of werknemers in bijvoorbeeld de kinderopvang, het speciaal onderwijs en in zorginstellingen ook geprikt zouden moeten worden omdat ze vaker met het virus in aanraking kunnen komen. Maar „rotavirusinfecties vormen bij volwassen geen groot gezondheidsprobleem en het risico voor werknemers om ziek te worden is niet groter dan voor andere volwassenen ”, zegt de raad nu. Bovendien verwacht de raad niet dat vaccinatie van werknemers anderen beschermt, want na zo ’n inenting kan het virus waarschijnlijk nog steeds worden overdragen.

En dan zijn de vaccins tegen het rotavirus ook nog eens niet voor gebruik bij volwassenen geregistreerd.