LIVE | Rechtbank: strafzaak over moord Peter R. de Vries moet opnieuw behandeld worden

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

Omdat een van de rechters is geëmigreerd, en dus vervangen moet worden, is de rechtbankcombinatie veranderd en dat is niet zomaar toegestaan. De wet schrijft voor dat het proces in dat geval opnieuw gevoerd moet worden, tenzij alle procespartijen vinden dat het kan doorgaan, unanimiteit is een vereiste. De advocaten van verdachte Kamil E. wilden dat de zaak opnieuw zou worden begonnen.

De familie van De Vries heeft de rechtbank laten weten dat het opnieuw behandelen voor hen emotioneel belastend is en vraagt of daar rekening mee gehouden kan worden. De rechtbank zei zich die belasting te kunnen voorstellen, maar waarschuwde dat zij er niet aan ontkomt een aantal voor de nabestaanden zeer gevoelige aspecten opnieuw te bespreken.

Het Openbaar Ministerie meent dat niet alles van het eerder gevoerde proces in het niets „oplost.” Een aantal beslissingen van de rechtbank blijft volgens het OM gehandhaafd, zoals het toestaan van een wijziging in de aanklacht en het horen van bepaalde getuigen.

Levenslang

De strafzaak tegen de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord was van de zomer al zo goed als rond; er was levenslang geëist tegen beide verdachten, de uitspraak stond gepland voor 14 juli. Maar kort daarvoor kwam het OM met nieuwe informatie over mogelijke opdrachtgevers van de moord. Hierdoor is de zaak heropend en de uitspraak uitgesteld. Op 4 juli zijn drie nieuwe verdachten aangehouden.

Deze week werd bekend dat hun strafzaak tegelijkertijd gaat worden behandeld met die van de twee vermoedelijke uitvoerders. Hoe dat eruit gaat zien, moet ook donderdag duidelijker worden. Een eerste zitting in dat geheel moet nog worden gepland.

6 juli 2021

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in een ziekenhuis.

Vermeend schutter Delano G. (23) en vermeend chauffeur E. (36) konden kort na de aanslag worden aangehouden. Ze hebben altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben. G. heeft er naast zijn ontkenning verder het zwijgen toegedaan.