LIVE | Haagse oud-wethouder Richard de Mos voor rechter om vermeende corruptie

De Mos zat in het verleden voor de PVV in de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Den Haag. In 2012 begon hij zijn eigen lokale partij, die tegenwoordig Hart voor Den Haag/Groep de Mos heet. Die profileert zich met ’ombudspolitiek’, De Mos concentreert zich op grote en kleine klachten van burgers en lokale ondernemers over de manier waarop zij door de gemeente behandeld worden. Die aanpak werkt, in 2018 wordt Groep de Mos de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in de hofstad. De Mos wordt met partijgenoot Guernaoui wethouder.

Iets meer dan een jaar later, op 1 oktober 2019, lopen rechercheurs door de werkkamers en woningen van De Mos en Guernaoui, op zoek naar bewijs. Later blijkt dat hun telefoongesprekken al een tijdje zijn afgeluisterd. Het Openbaar Ministerie vindt ruim een ton aan donaties voor de partij verdacht. Hart voor Den Haag moet het college verlaten en zit sindsdien in de oppositie, ook na de raadsverkiezingen vorig jaar.

Een andere verdachte in de zaak is Nino Davituliani. Zij zat voor De Mos in de gemeenteraad. Haar partner runt met zijn broer een zalencentrum dat in 2019 een vergunning kreeg om ’s nachts open te blijven, volgens het OM dankzij het geritsel van De Mos. De beide broers zitten ook in het beklaagdenbankje. Een andere verdachte is Edwin Jansen, oud-manager van zangeres Anouk en voormalig jurylid bij Idols.

De rechtbank in Rotterdam heeft vooralsnog tien dagen uitgetrokken voor de zaak. Het is de bedoeling dat het Openbaar Ministerie volgende week dinsdag met een strafeis komt. Begin februari komen de advocaten van de verdachten aan het woord.