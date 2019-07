Verklaring pleit Marinus van der Lubbe vrij

Marinus van der Lubbe. Ⓒ ANP

HANNOVER - Een document dat is gevonden in de archieven van de rechtbank in het Duitse Hannover pleit de Nederlander Marinus van der Lubbe vrij van het in brand steken van de Duitse Rijksdag in Berlijn in 1933, in de periode dat de nazi’s aan de macht kwamen. In het document staat een verklaring van een lid van de toenmalige nazi-knokploeg SA.