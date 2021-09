Man slaat bezorger met rolmaat na ruzie over plaatsing van vaatwasser

Ⓒ ANP/HH

TILBURG - Een bezorger is zondagavond in Tilburg mishandeld door een man die een vaatwasser had besteld. Bij de deur ontstond ruzie omdat de bewoner wilde dat het apparaat binnen werd geplaatst. Maar volgens de bezorger was daar niet voor betaald.