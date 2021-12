Voor het eerst in week tijd minder coronapatiënten in ziekenhuis

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2181 coronapatiënten, 69 minder dan een dag eerder. Op de intensive cares nam het aantal mensen met Covid-19 af met 8 tot 587.

Met de stijgingen van de afgelopen tijd leek het erop dat er woensdag voor het eerst meer coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen dan bij de piek van vorige winter. Bij het hoogtepunt op 5 januari lagen er 2890 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), voorziet dat deze grens op korte termijn ruimschoots wordt gepasseerd.

Afgelopen etmaal werden op de verpleegafdelingen 42 nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de ic’s werden 322 mensen opgenomen.

Zestig omikrongevallen in EU, meeste in Nederland

Nog eens vijftien mensen uit de Europese Unie blijken de omikronvariant onder de leden te hebben. Daarmee stijgt het totale aantal bevestigde gevallen naar 59, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC.

Nederland voert de lijst aan met zestien vastgestelde omikrongevallen. In Portugal zijn veertien mensen positief getest op de virusversie en in Duitsland negen mensen. De andere landen waar het virus is vastgesteld, zijn Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk (het overzeese gebiedsdeel Réunion), Italië, Spanje en Zweden. Volgens het ECDC zijn de meeste positief geteste personen onlangs in Afrika geweest. Niemand is voor zover bekend ernstig ziek geworden van de variant.