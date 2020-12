Minister Van Nieuwenhuizen wil met reizigersverklaring pleziertrip ontmoedigen

De maatregelen die de luchthaven en vliegmaatschappijen hebben genomen, zijn volgens haar „absoluut nog niet genoeg.”

De afgelopen dagen en ook woensdag nog - de dag nadat de harde lockdown van kracht is gegaan - duiken er beelden op van drukte op Schiphol, waarbij veel mensen te dicht bij elkaar staan. De minister noemt dat „onacceptabele situaties die niet passen bij de ernstige gezondheidssituatie waarin Nederland zich bevindt.” Daarom heeft ze de sector woensdag opnieuw gesproken „om hen tot de orde te roepen.”

Niet boeken tot 15 maart

Het kabinet roept al tijden op alleen strikt noodzakelijke reizen te maken in verband met het coronavirus. Deze week is de oproep om niet naar het buitenland te reizen en geen reizen te boeken, verlengd tot 15 maart. Als mensen toch op vakantie gaan, is dat „zeer onverantwoord en ongepast”, benadrukt Van Nieuwenhuizen nogmaals. Sinds woensdag geldt voor de hele wereld een oranje reisadvies.

Volgens haar hebben de vliegmaatschappijen nu aangegeven dat ze tot 15 maart geen pakketreizen meer aanbieden naar ’oranje gebieden’. Ook zullen vliegreizigers straks een negatieve testverklaring moeten hebben voor vertrek uit een risicogebied.

Schiphol heeft sinds dit weekend meer veiligheidspersoneel en meer ’securitylanes’ en balies ingezet. Ook zijn er meer begeleiders om mensen afstand van elkaar te laten houden. Daarnaast zijn werkzaamheden aan grenscontrolepoortjes stopgezet, zodat ze allemaal weer open kunnen. Daarnaast worden de vluchtschema’s aangepast. Ook gaat de vliegsector mensen actiever wijzen op het feit dat ze alleen moeten reizen als het noodzakelijk is en dat ze niet moeten reizen als ze klachten hebben.

Het is nog niet duidelijk hoe een reizigerverklaring eruit zal zien en op welk moment die moet worden ingevuld. Daarvoor is het onderzoek bedoeld, aldus het ministerie. Ook moet nog duidelijkheid komen over wat strikt noodzakelijk is of niet. Vakantie of soortgelijke reizen zijn dat volgens het ministerie niet. Maar vrachtverkeer, vluchten van mensen met een vitaal beroep of familiebezoek in verband met een uitvaart zijn bijvoorbeeld wel noodzakelijk.