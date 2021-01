Advies OMT: basisscholen niet al op 25 januari open

Binnen het OMT is vrijdagochtend gesproken over langere sluiting van de scholen, vertelt arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht, een van de ’vast uitgenodigde experts’ van het OMT. „Het gaat dan om het totaalplaatje”, legt Bonten uit. „Dat er op dit moment in de besmettingscijfers nog ongelooflijk weinig speelruimte is, en dat nog niet bekend is hoe wijdverspreid de besmettelijkere, Britse, variant in Nederland is.”

Vooral die Britse variant zorgt voor een ’pas op de plaats’, vertelt Bonten. „Geen versoepeling tot we alles goed in beeld hebben. Dat heeft ook te maken met dat het erop lijkt dat deze variant ook onder kinderen zich verspreidt. Niet zo veel als onder volwassenen, maar toch zeker ook.” En in de overweging speelt mee dat het heropenen van scholen toch meer reisbewegingen zouden betekenen van volwassenen, van en naar scholen toe.

Verlenging lockdown

Het kabinet kondigde begin deze week een verlenging van de lockdown tot 9 februari af, maar hoopte de kinderopvangcentra en basisscholen al eerder open te kunnen doen. Daarvoor werd een advies aan het OMT gevraagd. Dat pakt nu negatief uit.