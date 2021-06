Australiër in coma nadat hij verpletterd wordt door walvis

Samen met vriend Matt was Nick aan het vissen toen de walvis plots op het dek van hun boot belandde. Beiden raakten ze gewond, schrijft The Independent. Nick werd met een gebroken nek en een ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis in Canberra gebracht. Hij ligt nog steeds in coma. Matt is er beter aan toe, hij wordt behandeld voor een hersenschudding en snijwonden in het gezicht.

Intussen zijn vrienden met een inzamelingsactie begonnen om de medische kosten van Nick te kunnen betalen. Volgens de familie is de toekomst van de tiener nog steeds onzeker.

’Waren niet op de hoogte’

De jongens zouden geen waarschuwing gekregen hebben en waren niet op de hoogte dat er een walvis in de buurt was. Er is een onderzoek gestart en de politie heeft nu ook een boodschap verspreid om mensen te waarschuwen.