Doden voor kust van Californië na ’smokkeltragedie’

Het hoofd van de reddingsdienst omschreef de gebeurtenissen als „een van de ergste smokkeltragedies op zee in Californië, zeker hier in San Diego.” De slachtoffers zijn volwassenen. Hun nationaliteit is onbekend.

Zaterdagavond laat had een vrouw de reddingsdienst gealarmeerd dat ze met vijftien anderen op een vissersboot zat die was omgeslagen en dat ze probeerden de kust te bereiken. Een andere vissersboot was ook gekapseisd en de opvarenden daarvan lagen in het water, zei de vrouw.

De coördinator van de strandwacht gebruikte de gps-coördinaten van de mobiele telefoon van de vrouw om de locatie vast te stellen, ongeveer 800 meter van de kust. De reddingsbrigade kwam ter plaatse en vond zeven levenloze lichamen, reddingsvesten en brandstoftonnen. Een ploeg van de grenscontrole vond later een achtste lichaam.