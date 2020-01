Stress op ’vakantiepark’ om regels bewoning

Cor van Rouwendaal en Willy van Schajik bij het huisje van Willy op park Maheki. Zowel Cor als Willy heeft strijd moeten voeren tegen de gemeente. Ⓒ Aldo ALLESSIE

In Den Haag gaan stemmen op om de woningnood tegen te gaan door wonen in vakantiehuisjes toe te staan. Her en der wordt dit nu al gedoogd of door bestemmingswijzigingen mogelijk gemaakt. Maar niet elke gemeente is even meegaand voor een vakantiehuisbewoner. Zo zet op de Veluwe de burgemeester van Putten zijn hakken verbeten in het zand, terwijl zijn collega een stukje verderop in Harderwijk gewoon groen licht geeft.