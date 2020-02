Kopstuk Mocro-maffia Razzouki opgepakt

De politie-eenheid, een inlichtingen- en opsporingseenheid genaamd Dijin, is afkomstig uit de Colombiaanse hoofdstad Bogota.

Dat melden opsporingsbronnen van De Telegraaf in Colombia. In de wijk Copacabana aan de noordkant van Medellin werd Razzouki volgens die bronnen opgepakt in het gezelschap van twee anderen. Die twee zouden zijn gelieerd aan de Clan del Golfo; die wordt gerekend tot de leveranciers van de Taghi-groep.

Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding. Razzouki wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Er waren eerder al signalen dat Razzouki in Colombia zat. De broer van Saïd, Mo Razzouki, zit al enige tijd vast als verdachte in het liquidatieproces Marengo.

Met de arrestatie van Razzouki zit nu de complete top van de ’Mocro-maffia’ vast. Eerder werden Taghi in Dubai, Rico R. in Chili en Naoufal F. in Ierland opgepakt.

Er was een beloning van 100.000 euro uitgeloofd door het OM voor de gouden tip die zou leiden tot zijn arrestatie. Hetzelfde bedrag stond op het hoofd van Taghi.