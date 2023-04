LIVE | Strafproces over schietpartij zorgboerderij Alblasserdam van start

Verslaggever Saskia Belleman is in Dordrecht aanwezig, volg haar verslag onderaan dit bericht.

De verdachte is John S. (39). Hij staat terecht voor het doodschieten van een 34-jarige medewerkster en een 16-jarig meisje op boerderij Tro Tardi, op 6 mei 2022. Twee anderen, een jongen van 12 jaar en een 20-jarige vrouw, raakten zwaargewond. Verschillende mensen waren getuige van het bloedbad en vluchtten het weiland of de stallen in. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden in een park in Alblasserdam, terwijl hij 112 belde.

Een paar dagen voor de schietpartij, op 4 mei, zou S. een 60-jarige schoenmaker hebben doodgeschoten in Vlissingen. Die man werd levenloos in zijn winkel aan de Sint Jacobsstraat gevonden. Het slachtoffer had S. ontmoet via een homo-chatapp.

Beelden van het lichaam stuurde S. naar een ex-vriendin, die hij in 2017 op de zorgboerderij had leren kennen. S. werd daar destijds weggestuurd, vanwege deze ongewenste relatie met de minderjarige cliënt.

Slachtoffers

De eerste zittingsdag zal in het teken staan van het behandelen van de gebeurtenissen in Vlissingen en Alblasserdam. Woensdag, de tweede zittingsdag, is volledig uitgetrokken voor de slachtoffers. Tientallen personen krijgen de kans een slachtofferverklaring voor te lezen.

De strafeis tegen S. en het pleidooi van zijn advocaat worden op vrijdag verwacht. De aanklager stelde eerder dat de belangrijkste vraag in het proces de waaromvraag wordt. „Waarom doet iemand zoiets?” De andere vraag is in hoeverre zijn daden hem kunnen worden toegerekend. Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum, de gedragskundige observatiekliniek van justitie.

De verdachte heeft zich tijdens voorbereidende zittingen nog niet in de rechtbank laten zien.