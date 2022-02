Rutte: ’Formidabel succesvolle actie van Mona’

„Ik ben er ook wel klaar mee om dat ding te laten zien als ik de kroeg in ga”, stelt de premier. Een petitie van voormalige staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) om de coronapas in de ban te doen heeft inmiddels ruim 800.000 handtekeningen opgehaald. „Dat is een formidabel succesvolle actie van Mona”, zegt Rutte vrijdag na de ministerraad. Maar de maatregel op korte termijn schrappen, zit er volgens hem niet in.

De coronacijfers blijven zich gunstig ontwikkelen: er zijn veel besmettingen, maar de situatie in de zorg is nog altijd stabiel. Rutte zegt te hopen dat de versoepelingen die het kabinet donderdagavond aan de Tweede Kamer voorstelde ’de-escalerend’ werken voor mensen die klaar zijn met de beperkingen.

Versoepelingen

Donderdag kondigde het kabinet onder meer aan dat de horeca en cultuursector tot 1 uur ’s nachts open mag blijven. Eind deze maand wil het kabinet de beperkte sluitingstijd en de 1,5meterregel helemaal laten vervallen.

"Het optreden is aan de burgemeesters en daar heb ik altijd het volste vertrouwen in"

Nachtclubs hebben aangegeven hun protestactie op zaterdag desondanks door te zetten en de deuren te openen. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam liet weten te gaan handhaven op de coronaregels, en riep clubeigenaren op om nog even te wachten in het licht van de aankomende versoepelingen. Rutte sluit zich daarbij aan. „Het optreden is aan de burgemeesters en daar heb ik altijd het volste vertrouwen in”, aldus de premier. „Iedereen ziet het perspectief richting dinsdag om weer te versoepelen, maar in de tussentijd moeten we ons allemaal aan de regels houden.”

Dat versoepelingen donderdag al werden aangekondigd en volgende week vrijdag pas in kunnen gaan heeft een procedurele reden: de Tweede Kamer moet formeel een week van te voren worden geïnformeerd van de maatregelen, en kan er theoretisch nog een streep door zetten.

Wat het Outbreak Management Team (OMT) betreft kunnen de geplande versoepelingen doorgaan. De deskundigen hebben er vrijdag over vergaderd, en zien geen bezwaren.

