’Onvoldoende afspraken’ over dubbelrol Hoes, geen aanwijzing belangenverstrengeling

Dat staat in een advies van de integriteitscommissie van de VVD over de dubbelfunctie van Hoes. Hij was sinds eind vorig jaar waarnemend partijvoorzitter, maar tegelijkertijd voorzitter van de NVM. Over die twee petten van Hoes, die kandidaat is om definitief voorzitter te worden, ontstond recent ophef binnen de partij. Zij wezen erop dat NVM-baas Hoes door zijn rol als invalvoorzitter ook kon aanschuiven bij vergaderingen met premier Mark Rutte en andere machtige VVD-politici over het kabinetsbeleid, waaronder de woningmarkt.

Na klachten over Hoes’ dubbelrol deed de Permanente Commissie Integriteit van de VVD onderzoek daarnaar. Die komt tot de conclusie dat er te weinig afspraken zijn gemaakt over de combinatie van zijn functies. Die is volgens de commissie niet in strijd met de ’vuistregels’. Omdat VVD-voorzitters niet betaald krijgen voor hun partijwerk, moeten ze wel andere functies erbij nemen.

Lobbyfunctie

Maar het argument van Hoes dat zijn NVM-voorzitterschap geen lobbyfunctie is, gaat volgens de commissie te kort door de bocht. Volgens de commissie heeft Hoes als makelaarsbaas ’wel degelijk een politieke taak en zichtbaarheid’. „Aldus lag (in ieder geval) bij de benoeming van de heer Hoes als waarnemend voorzitter van het hoofdbestuur van de VVD in december 2021 (de schijn van) belangenverstrengeling op de loer”, schrijft de commissie.

Tegelijkertijd is er volgens het rapport geen bewijs dat Hoes ook daadwerkelijk misbruik heeft gemaakt van zijn dubbelrol. Volgens Annemarie Jorritsma, fractievoorzitter in de Eerste Kamer en voorzitter van de vergaderingen waar Hoes bij aan kon schuiven, heeft Hoes in die overleggen überhaupt nooit ’zelfstandig punten naar voren gebracht’, laat staan over de woningmarkt specifiek.

De integriteitscommissie raadt aan om duidelijkere afspraken te maken over het combineren van het voorzitterschap en andere functies en die naar buiten te brengen. Het VVD-bestuur neemt dat advies over.