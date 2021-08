Jongen (14) in camouflagepak laat buurt schrikken met nepwapen

Meerdere surveillance-eenheden van de politie gingen ter plaatse en zochten naar de man. Ook werd de politiehelikopter gewaarschuwd om vanuit de lucht mee te zoeken.

Niet veel later werd de man aangetroffen op de Gemaalweg in Tholen. Het bleek te gaan om een 14-jarige jongen uit Tholen. Hij is geboeid door agenten en werd, na een stevig gesprek, overgedragen aan zijn ouders. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. Het wapen dat hij bij zich droeg bleek nep te zijn. Het is in beslag genomen en wordt vernietigd.