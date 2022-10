Premium Het beste van De Telegraaf

Peruaanse president in het nauw: onderzoek naar corruptie en machtsmisbruik

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

President Pedro Castillo noemt de beschuldigingen een poging tot een staatsgreep. Ⓒ EPA

LIMA - Dinsdag was een dag die president Castillo graag zou vergeten, schreef het Peruaanse dagblad El Comercio woensdag in zijn redactioneel commentaar. Dinsdagmiddag had de minister van Justitie bij de Peruaanse Tweede Kamer tegen Pedro Castillo een grondwettelijke aanklacht ingediend wegens corruptie. Dinsdagochtend waren al zes van Castillo’s naaste medewerkers gearresteerd in de zaak die bekend staat als ’het schaduwkabinet’. De president noemt de aanklacht een poging tot een staatsgreep.