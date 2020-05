Oppositie verdeeld over compromis steunpakket

Asscher liet donderdagochtend voorafgaand aan het debat weten ’blij’ te zijn met het compromis dat minister Koolmees (Sociale Zaken) en de polder woensdagavond nog bereikten. Zo blijft de ontslagboete toch in stand, zij het in een andere vorm, krijgen werkgevers een flink hogere compensatie voor vaste lasten en gaat het nieuwe steunpakket gelden voor vier in plaats van drie maanden gelden.

Dat compromis kwam tot stand nadat de vakbonden, maar ook nadat de linkse oppositie vorige week woedend had gereageerd op het steunpakket dat het kabinet presenteerde. Daarin verdween de ontslagboete die bedrijven moesten betalen als ze mensen ontsloegen terwijl ze ook loonsteun ontvingen van de overheid.

Een groot deel van de oppositie wilde met die voorwaarden niet instemmen met het nieuwe steunpakket. Asscher legde in gesprek met deze krant een eisenpakket op tafel.

Volgens de PvdA-fractieleider is aan een groot deel van zijn eisen voldaan. Hij wil in het debat nog meer horen over de precieze invulling, maar neigt er nu wel naar om steun te geven.

’Wassen neus’

GroenLinks-fractieleider Klaver toonde zich in het debat minder enthousiast. Hij noemt het steunpakket, dat in totaal zo’n 17,5 miljard euro gaat kosten, ’mager’: „Het steunpakket is kwantitatief heel groot, maar kwalitatief niet.” SP-fractieleider Marijnissen pleit ervoor de winstbelasting voor grote bedrijven niet te verlagen volgend jaar, zoals het kabinet heeft gepland.

PVV-leider Wilders vindt dat de ontslagboete gewoon in de oude vorm in stand moet blijven. Hij noemt het compromis op dat vlak ’een wassen neus’: „We moeten geen bedrijven subsidiëren die werknemers naar de voedselbank en het UWV sturen.”