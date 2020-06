Raad van State kraakt massale inzet adviescommissies in politiek Den Haag

Het adviesorgaan is kritisch over tijdelijke adviescommissies die onafhankelijk onderzoek doen naar incidenten en tekortkomingen. Dergelijke commissies worden in politiek Den Haag aan de lopende band ingeschakeld. „Hier wordt aan ’onafhankelijken’, zo lijkt het, meer gezag en vertrouwen toegekend dan aan ministers. Het roept de schijn op dat de ministeriële verantwoordelijkheid als het ware kan worden ’opgeschort’.” Bovendien hoeft, zo luidt de kritiek, een minister zich in de tussentijd dan niet te verantwoorden. „Aan opvolging van het advies van een commissie ontkomt de minister vervolgens niet.”

Democratische controle

De Raad van State adviseert terughoudend te zijn met het neerleggen van taken bij onafhankelijk instellingen, want ’dat beperkt de mogelijkheid van democratische controle te veel’. Bovendien moet de Tweede Kamer ’om schijnvertoningen te voorkomen’ accepteren dat een minister niet altijd wettelijk bevoegd is zich met een onderwerp te bemoeien. Het advies is onder andere voorbereid door gesprekken te voeren met leden van de Eerste en Tweede Kamer, (oud-)bewindslieden, ambtenaren en wetenschappers.

In politiek Den Haag schort het bovendien aan duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is, terwijl dat tijdens de coronacrisis juist zo belangrijk is. Ook is het samenspel tussen Kamerleden en het kabinet volgens de Raad van State steeds meer ’verruwd’ en zijn daarbij de spelregels naar de achtergrond geraakt.

’Vertroebeld’

Het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet stelt dat veel duidelijker moet worden wie waarvoor verantwoordelijk is. „Zo worden steeds vaker taken en bevoegdheden op afstand van de minister uitgevoerd, waardoor onoverzichtelijk is wie nu verantwoordelijk is.” Volgens de RvS is ministeriële verantwoordelijkheid daardoor ’vertroebeld’.

Bovendien moet eerlijk worden gezegd wat de overheid niet kan leveren, blijkt uit het advies. „De corona-crisis illustreert eens te meer hoe belangrijk dat is. Als de overheid zich duidelijk aanspreekbaar toont, zullen burgers ook eerder inzien dat de overheid niet alles kan en dat ook de overheid fouten maakt – het blijft mensenwerk.”