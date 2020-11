Baby gewond door vuurwerk, opgenomen in brandwondencentrum

Rond 13.15 uur waren drie kinderen, in leeftijden tussen vier en twaalf jaar, licht vuurwerk aan het afsteken in de Willem van Heesstraat in Breda. Toen een echtpaar met een baby in de kinderwagen voorbijliep, belandde een van de klappertjes in de kinderwagen en explodeerde. Daarbij raakte het kindje gewond. De baby moest naar het ziekenhuis worden vervoerd voor behandeling. De politie onderzoekt het voorval.

De baby ligt in het brandwondencentrum in Rotterdam. De moeder van de kinderen die het vuurwerk met haar toestemming afstaken, vertelt aan Omroep Brabant: „Ze zagen de ouders met de kinderwagen aankomen. Op dat moment wilden ze stoppen met het spelen met vuurwerk. Maar een van mijn jongens gooide nog net een spinner omhoog die vervolgens in de kinderwagen belandde. Echt een ongeluk.”

De moeder van de baby haalde het nog brandende vuurwerk met blote handen uit de kinderwagen en gooide het op de grond. „Vervolgens hebben wij 112 gebeld en het kindje hier binnen meteen gekoeld”, vertelt de moeder van de spelende kinderen. Het zou gaan om kindervuurwerk, zegt de politie. Dit vuurwerk is het hele jaar door verkrijgbaar en ook afsteken mag gedurende het hele jaar.