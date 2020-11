Baby van vier maanden gewond door vuurwerk in kinderwagen

De politie meldde eerder dat het om een kind van twee ging, maar corrigeerde het bericht later.

Drie kinderen in de leeftijd tussen de 4 en 12 jaar waren licht vuurwerk aan het afsteken op de Willem van Heesstraat in Breda. Toen een echtpaar met de baby voorbij liep, belandde er klappertjes in de kinderwagen. Het vuurwerk explodeerde.

De politie is een onderzoek gestart.