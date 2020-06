Tolk Irma is weer bij persconferentie aanwezig

Onlangs leek het er even op dat het kabinet zou stoppen met de persconferenties over de coronacrisis. Dat zou het einde betekenen van de live-vertaalkunsten van tolk Irma. Het nieuws zorgde voor veel commotie op de sociale media. Paul de Leeuw en Simone Kleinsma brachten zelfs een muzikale ode ten gehore op televisie. Het nummer ’Zonder jou’ zorgde opnieuw voor veel emotionele reacties. Ook de Drentse band Mooi Wark verklaarde de liefde aan Irma met een speciaal liedje.

Maar al het gemis bleek te voorbarig. Het kabinet geeft woensdagavond weer een persconferentie over onder andere de aanpak rond de zomervakantie. Gebarentolk Irma Sluis is gewoon weer van de partij. Ze wordt dit keer niet halverwege vervangen door haar collega Corline Koolhof. Dat gebeurde eind mei wel omdat een te lange persconferentie te intensief is voor een tolk. Het is de bedoeling dat de mediabijeenkomst woensdagavond minder lang gaat duren.