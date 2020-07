RIVM: we volgen ontwikkeling Chinees varkensvirus

„We zijn niet preventief allerlei dingen aan het doen, maar volgen de ontwikkelingen via onze internationale netwerken”, zegt een woordvoerster. Het instituut volgt bijvoorbeeld de wetenschappelijke publicaties en alle bulletins van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Als die aanleiding geven voor actie, kunnen bijvoorbeeld het Nationaal Influenza Centrum van het RIVM en het Erasmus MC worden ingeschakeld voor nader onderzoek.

In hun publicatie in het Amerikaanse wetenschappelijk tijdschrift PNAS schrijven de Chinese onderzoekers dat de virusstam G4 „alle belangrijke kenmerken van een kandidaat-pandemievirus” in zich heeft. Een pandemie is een wereldwijde epidemie.

G4 is hoogst besmettelijk en kan overgaan van varken op mens, maar er is geen bewijs dat mensen ook elkaar kunnen besmetten.