Opnieuw arrestaties bij betogingen in Wit-Rusland

De enorme menigte die door de hoofdstad Minsk trok, was te zien op beelden op berichtenplatform Telegram. Veel deelnemers hadden de wit-rood-witte vlag van de protestbeweging bij zich. Ze vroegen ditmaal met name aandacht voor de vele politieke gevangenen in het land. Ook in andere steden werd actie gevoerd.

Het onafhankelijke nieuwsmedium tut.by berichtte over de aanwezigheid van gevangenentransportbusjes en militaire voertuigen. Het Onafhankelijkheidsplein en Onafhankelijkheidspaleis werden afgezet. Ordetroepen gingen de betogers uiteindelijk te lijf met waterkanonnen. Ook is te zien hoe gemaskerde politieagenten demonstranten vastgrepen en in busjes sleurden. Exacte aantallen werden niet gegeven.

De oppositie, onder leiding van Svetlana Tichanovskaja die in Litouwen verblijft, had opgeroepen tot de demonstraties om de vrijlating te eisen van alle politieke gevangenen. Aanleiding was onder meer het overlijden van een 41-jarige man in zijn cel. Volgens de autoriteiten liep hij door een val uit een stapelbed dodelijk letsel op. Tichanovskaja noemde die verklaring een leugen. Ze zei dat artsen hebben vastgesteld dat de schedel van het slachtoffer was ingeslagen. Ook had hij gebroken ribben en vertoonde zijn lichaam tal van bloeduitstortingen en andere verwondingen.

Ⓒ EPA

Sinds de omstreden verkiezingen in augustus gaan Wit-Russen massaal de straat op tegen president Loekasjenko, die het land al 26 jaar met harde hand regeert. De 66-jarige alleenheerser claimt dat hij de verkiezingen won met 80 procent van de stemmen. Onder meer de Europese Unie erkent die uitslag niet. De oppositie ziet Tichanovskaja als de rechtmatige president van Wit-Rusland.