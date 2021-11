Premium Het beste van De Telegraaf

Rudi Westendorp ziet het somber in voor Nederland Wat kunnen we leren van Deens coronabeleid? ’Wappies niet serieus nemen’

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

De in Denemarken wonende hoogleraar Rudi Westendorp roemt zijn nieuwe thuisland al anderhalf jaar om de uitmuntende Covid-aanpak. Ⓒ anp/hh, Branislav Nenin

Amsterdam - Rudi Westendorp (62) beschrijft de toestand in ons land met één woord: „Wanorde!” Herhaalt dat streng: „Wánorde, ja!” De Nederlandse hoogleraar ouderengeneeskunde woont en werkt al zeven jaar in Kopenhagen en was lid van het Deense OMT. Het land liet twee maanden geleden alle coronamaatregelen varen maar perkt die grote vrijheid nu schielijk weer in. Desondanks doen de Denen het veel beter dan Nederland, ziet hij. „De zorg in Denemarken is niet overbelast en er zijn geen uitgestelde operaties.” Wat doet Nederland fout?