NAM start arbitragezaak over herstelkosten aardbevingen Groningen

„De huidige keuzes van de overheid sluiten niet meer aan bij de betaalafspraken tussen de overheid en de NAM uit 2018. Dit geschil wordt nu voorgelegd aan een arbiter”, legt NAM-directeur Johan Atema uit in een schriftelijke toelichting.

Ruzie kabinet en NAM

Er is al langer sprake van een ruzie tussen het kabinet en de NAM over het geld voor de zogenoemde versterkingsoperatie in Groningen. Er moeten veel huizen worden versterkt vanwege de aardbevingen in de regio, die het gevolg zijn en waren van gaswinning door de NAM. Maar de organisatie is het niet eens met alle rekeningen die het toegestuurd heeft gekregen.

„Op het moment dat we rekeningen krijgen waarbij we gewoon niet meer weten waarvoor we betalen, dan is het onjuist om dat geld over te maken”, stelde Atema in oktober nog in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Atema benadrukt nu dat hij „graag” bereid is om met de betrokken ministeries tot een oplossing te komen. „Dit zou zelfs in de vorm van een afkoopregeling kunnen”, oppert hij. Eerder werd zo’n regeling volgens hem al eens voorgesteld door de Algemene Rekenkamer.

Doorbelasting van kosten

De kwestie zou puur gaan om de doorbelasting van kosten voor de publieke afhandeling van de schade. Zowel de NAM als het kabinet bezwoer eerder dat de Groningers geen last hebben van de onenigheid tussen de twee partijen, temeer omdat de NAM op afstand is geplaatst van de versterkingsoperatie. De NAM onderstreept nogmaals dat het concern de aan de gaswinning en aardbevingen gerelateerde kosten zal vergoeden. „Daar is geen discussie over”, aldus het bedrijf.

Het ministerie van Economische Zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer „op korte termijn” te antwoorden op de arbitrageaanvraag. Daarna „zal met NAM in overleg getreden worden over de inrichting van het arbitrageproces en de benoeming van de arbiters.”