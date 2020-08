Moslims laten Oeigoeren in de steek

De Turkse president Erdogan zet Oeigoerse vluchtelingen uit naar ondee meer Tadzjikistan vanwaar ze weer worden teruggestuurd naar China. Ⓒ REUTERS

TEL AVIV - Van onze correspondent Een cartoon van de profeet Mohammed en de hele moslimwereld is in rep en roer. Honderdduizenden moslims in concentratiekampen? Oorverdovende stilte. Sterker, veel islamitische landen hebben hun steun uitgesproken voor het Chinese beleid ten aanzien van de Oeigoeren, wier cultuur stelselmatig wordt uitgeroeid.