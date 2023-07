Premium Het beste van De Telegraaf

’De liefde voor voetbal heb ik van mijn vader’ Dochter Bob Marley met Jamaicaanse WK-vrouwen in Amsterdam

Door Robert Vinkenborg Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Omringd door lijfwachten betreedt Cedella Marley (55), dochter van de wereldberoemde reggaezanger Bob Marley, dinsdagochtend rond half elf het Friendship Sport Centre in Amsterdam-Noord. Ze is hier om het nationale vrouwenelftal van Jamaica te ondersteunen: „De liefde voor het voetbal heb ik van mijn te jong overleden vader Bob geërfd. Hij zei altijd: als ik geen popster was geweest, was ik voetballer geworden.”