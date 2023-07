Pride-festiviteiten in nieuw regenboogjasje

1 Waarom heeft de Pride een nieuwe naam en wat is er veranderd?

Dit jaar is er een verdeling in twee blokken. De eerste week, van 22 tot en met 28 juli, wordt georganiseerd door Queer Amsterdam, een nieuwe organisatie, Pride Amsterdam neemt de tweede week, van 1 tot en met 6 augustus, voor zijn rekening. Van een tiendaags festival gaan ze naar twee volle weken feest, inhoud en activisme.

2 Waarom is het eigenlijk opgedeeld?

De leden van Queer Amsterdam vonden Pride niet activistisch genoeg, te commercieel en te weinig inclusief. Er gingen zelfs stemmen op om de botenparade – het succesnummer – af te schaffen. De Amsterdamse wethouder Touria Meliani (Inclusie en Antidiscriminatiebeleid) besloot uiteindelijk tot een opsplitsing van de Pride in twee weken.

3 Mooie boel, heibel bij twee clubs die juist voor verdraagzaamheid staan… Is Pride Amsterdam nu gepikeerd vanwege alle verwijten van Queer?

„Nee”, zegt Suzanne van de Laar, voorzitter van Pride Amsterdam. „Er is geen tegenstelling tussen ons, wij streven naar hetzelfde. Gelijke rechten en gelijkwaardigheid voor alle mensen. Inclusief zijn wij altijd geweest.” Wrok koestert ze geenszins. „Het is bijzonder om te zien hoe het zich dit jaar gaat ontplooien. Ik heb meegelopen met de Queer-mars, uiteraard met onze eigen Pride-leus van dit jaar, #you are included.” De verwijten van de nieuwkomer raken haar niet. „Ik ben een activist in hart en nieren, kijk maar op mijn cv.”

4 De Pride begon 26 jaar geleden met het festival uit trots op het tolerante en respectvolle karakter van Amsterdam. Onverdraagzaamheid was er toen niet, maar het lijkt nu of er steeds minder kan?

„De wereld en de politiek zijn altijd in beweging, en niet altijd in de goede richting”, zegt Suzanne van de Laar. „Het is verschrikkelijk dat in Italië nu de naam van de niet-biologische lesbische moeder van de geboorteakte gehaald wordt en zij geen enkel recht meer heeft op haar kind. En let op, dat is maar een steenworp van hier… Daarom is het zo goed dat wij hier vieren dat je mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt.”

5 Wat kunnen bezoekers deze twee weken verwachten?

De stad bruist van de evenementen, op elke hoek en elk plein. Straatfeesten, een potje Queer-schaken met bizarre schaakstukken, een TransDiner, een komische talentenjacht, spoken word, een striptopia, een pop-up peepshow, een Senior Pride Concert, een Air Cinema, een foto-expositie over wat de baard over de mens vertelt, en natuurlijk op 5 augustus, de klassieke afsluiter: de Canal Parade.