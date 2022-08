17e-eeuws document waar Amerikaanse universiteit mee pronkte blijkt vervalsing te zijn

Nick Wilding, een historicus verbonden aan de Georgia State University, ontdekte tijdens zijn onderzoek naar Galilei dat het document een vervalsing uit de 20e eeuw was. De tekst gaat over een nieuwe telescoop en observaties die Galilei maakte van Jupiter, begin 17e eeuw.

Het document, dat maar een pagina lang is, zou zijn gemaakt door de Italiaanse vervalser Tobia Nicotra. Nicotra zat in 1934 twee jaar in de gevangenis wegens valsheid in geschrifte, waaronder het vervalsen van Galileo-documenten. Wilding vond vooral de oorsprong van het document verdacht, omdat er geen bronnen te vinden waren over het document in Bergamo, waar het vandaan zou moeten komen.

De vervalsing werd in 1934 aangekocht door een zakenman uit Detroit en werd na zijn dood aan de universiteit gegeven. Een echte versie van het eerste deel van het document ligt in de archieven van Venetië.

De vervalsing Ⓒ University of Michigan Library

Wie was Galileo Galilei?

Galileo Galilei (1564-1642) was een Italiaanse wetenschapper die met bewijs kwam voor Copernicus’ theorie dat de aarde om de zon draaide. Ook ontwikkelde hij meerdere nieuwe telescopen, maakte hij observaties van Jupiter en Saturnus en legde hij de grondslag voor de experimentele natuurkunde. Zijn werk zorgde ervoor dat hij in conflict kwam met de kerk.