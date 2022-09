Premium Het beste van De Telegraaf

Pomphouder uit Limburgse Blerick weet niet wat hem overkomt: zelfs Duitsers komen ineens

Door Peter Heesen Kopieer naar clipboard

Luc Boekestijn bij zijn tankstation in Blerick, waar de brandstof sinds september goedkoper is dan in Duitsland. Ⓒ Laurens Eggen

Blerick - Omdat benzine tientallen jaren goedkoper was in Duitsland, reden veel Nederlanders de pomp van Luc Boekestijn in Blerick voorbij. Nu verwelkomt hij zelfs Duitse tanktoeristen. „Dit is zó fijn.”