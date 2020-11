’Voetbaltalent Nora O. (20) schreef in dagboek dat ze wilde groeien als crimineel’

De 20-jarige Nora O. kwam als enige naar de rechtbank. Het voetbaltalent, dat voor SC Heerenveen speelde, wordt verdacht van een derde vergrijp in korte tijd. Naast een inbraak en een ontplofte bom in Rotterdam, beide ook in mei 2020, zou ze in diezelfde periode eveneens betrokken zijn bij de liquidatie van crimineel Essalih.

De officier van justitie hield in de eerste tussentijdse zitting onder meer de familie van het slachtoffer voor wat er rond zijn dood gebeurde. Een politie-eenheid, op weg naar het schietincident in de nacht van 2 op 3 mei op de hoek van de Panamalaan en de Borneolaan, trof vlakbij een scooter aan op het fietspad.

Valse naam

Een vrouw probeerde de tweewieler omhoog te tillen. Hoewel er op dat moment even verderop een BMW uitbrandde, besloten agenten toch poolshoogte bij het tafereel te nemen. De namen werden gevraagd. De bijrijder identificeerde zich met een Nederlands paspoort als Ismail el B. De bestuurster gaf de naam Mayar op. Hoewel deze vals was, bleek de nameninformatie later in het onderzoek zeer waardevol.

Bij het checken van camerabeelden uit de omgeving kwam verder naar voren dat de scooter op slechts 150 meter van de plaats delict uit een portiek kwam. Te zien was hoe een vrouw opstapte en vervolgens met een mannelijke bijrijder wegreed.

Handschoemen

In het trappenhuis van de portiek werden door de politie kledingstukken aangetroffen. In een jas zat een vuurwapen. Daarop werd het bloed van de doodgeschoten Omar Essalih gevonden. In de woning lagen verder jassen met het dna van Nora O., Ismail el B. én het slachtoffer.

Dat was nog niet eens alles. De officier van justitie hield voor dat de verdachten bij de moord handschoenen gebruikten van de Praxis uit Zuidoost. Nora O. reed daar een dag voor de liquidatie met haar Volkswagen Polo naartoe. Rond de tijd dat haar auto bij de bouwmarkt stond, ontdekte de recherche vijf contante betalingen, waarvan een voor dezelfde soort handschoenen als die aan de schietpartij worden gekoppeld. Het waren allemaal redenen voor de politie om Nora O. en Ismail el B. te arresteren en vast te zetten.

Psychologisch onderzoek

Hoewel de feiten op zich al zeer ernstig zijn, maakt de officier van justitie zich momenteel vooral druk om de kwetsbaarheid van Nora O. Dat de jonge vrouw geen verklaring wil afleggen, valt nog te billijken, maar zij weigert ook om psychologisch onderzocht te worden. ,,Zij erkent zelf dat zij naïef en gemakkelijk te beïnvloeden is, de reclassering houdt de mogelijkheid open dat zij juist berekenend en manipulatief is”, uitte de officier haar zorgen.

Advocaat Guy Weski bespreekt binnenkort met zijn cliënte Nora O. of zij zich alsnog wil laten onderzoeken. Als zij niet meewerkt, wil het Openbaar Ministerie dat de rechtbank de verdachte naar het Pieter Baan Centrum stuurt voor een psychiatrisch en psychologisch onderzoek. De officier: ,,Bij doorzoeking in de cel van O. zijn een dagboek en rapteksten gevonden, waarschijnlijk door haar zelf geschreven. Zij verwijst naar criminele activiteiten die zij uitgevoerd zou hebben. Ook lijkt uit de tekst naar voren te komen, dat zij zichzelf als groot crimineel ziet en nog groter wil groeien.” Onderzoek naar haar psyche wordt daarom als noodzakelijk aangeduid.

Op 4 februari wordt de rechtszaak vervolgd.