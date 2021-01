Ontslagen deradicaliseringsambtenaar en Halsema treffen ’minnelijke regeling’

Ait-Taleb kreeg drie jaar geleden strafontslag van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. Dat volgde op vermoedens van belangenverstrengeling, omdat de gemeente dacht dat zij een relatie had met Saïd J. aan wie ze diverse opdrachten zou hebben gegund. De gemeente stelde destijds voor veel geld door het duo te zijn getild, waarna ook een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie volgde. Begin juli werden zowel Ait-Taleb alsook medeverdachte Saïd J. door de rechtbank integraal vrijgesproken, omdat er onvoldoende bewijs was dat zij hadden gefraudeerd.

Eerder oordeelde de rechtbank in een ontslagzaak die door Ait-Taleb was aangespannen echter dat het ’voldoende aannemelijk is’ dat de gemeente Amsterdam door de handelwijze van Ait-Taleb financieel „ernstig is benadeeld.”

Belangenverstrengeling

Uit het dossier kwam volgens de rechtbank toen „overtuigend naar voren dat de zakelijke relatie en de privé-relatie” tussen Saadia en Saïd „met elkaar verstrengeld zijn geraakt.” Zo was onder andere een foto opgedoken van Saadia en Saïd waarop zij elkaar op de mond kussen. De rechtbank vond het dan ook terecht dat Ait-Taleb ontslagen werd en hield dat ontslag in stand. Tegen dat vonnis was door Ait-Taleb hoger beroep ingesteld.

In een gezamenlijke verklaring geven burgemeester Femke Halsema en de ex-ambtenaar nu echter aan dat er een ’gezamenlijke oplossing’ is gevonden. „De situatie waarin partijen na drie jaar terecht zijn komen en de toekomstperspectieven van mevrouw Ait-Taleb stonden bij dit overleg centraal. Daarbij hebben partijen onderkend dat mevrouw Ait-Taleb misschien meer distantie had moeten betrachten”, staat in het schrijven.

Vergoeding onbekend

„In deze context hebben partijen overeenstemming kunnen bereiken over een minnelijke regeling waarbij het disciplinair ontslag is ingetrokken en vervangen door een beëindiging van het dienstverband op een neutrale grond en over maatregelen gericht op haar terugkeer naar een nieuwe functie in de maatschappij. De gemeente wil daarmee niet alleen mogelijk maken dat mevrouw Ait-Taleb zich opnieuw maatschappelijk dienstbaar zal kunnen maken, maar zich daar ook voor inzetten. Daarnaast zetten de gemeente en mevrouw Ait-Taleb hun dialoog voort om te bezien welke lering de organisatie kan trekken uit hetgeen haar is overkomen.”

Hoe hoog het bedrag is, wordt om privacyredenen door Halsema niet gemeld.