Een op de negen 80-plussers kreeg herhaalprik tegen corona

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dinsdag voor het eerst met cijfers over de nieuwe vaccinatieronde, die vorige week begon. Ouderen, zorgmedewerkers en mensen met een medisch risico krijgen voorrang op de rest van de bevolking. Iedereen van 12 jaar en ouder die de eerste inenting heeft gehad kan de nieuwe prik halen, zolang de laatste prik of coronabesmetting minstens drie maanden ervoor was.