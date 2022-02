Premium

Het scheiden van feiten en fictie

Er is maar één reden waarom Anne Frank moest schuilen in die achterkamertjes op de Prinsengracht 263 in Amsterdam: ze was Joods. Er waren mensen die vonden dat ze dus dood moest. Na de verdrijving uit Judea en Samaria bleven Joden, nu in Europa, duizenden jaren lang vasthouden aan hun tradities. Dit...