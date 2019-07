Historische hitte in Nederland: ’Gekkigheid ten top’

Volgens MeteoGroup wordt ons land vanaf dinsdag waarschijnlijk geconfronteerd met de grootste hitte ooit. Als het hitterecord van Warnsveld komende woensdag en donderdag al overleeft, dan is er waarschijnlijk een zeewind ingevallen. Ook kan plotseling opkomende bewolking nog roet in het eten gooien. Als het record sneuvelt, zou het net zijn 75-jarig jubileum (op 23 augustus) niet halen.

Overgangsdag

Maandag is nog een overgangsdag naar de extreme hitte. Tussen een hogedrukgebied, dat via Nederland naar Centraal-Europa opschuift, en lagedrukgebieden op de Atlantische Oceaan komt geleidelijk een zuidelijke wind te staan die hete woestijnlucht vanuit de Sahara onze kant op blaast.

Het hoogtepunt van de hitte wordt aanstaande donderdag berekend. In het zuidoosten zijn dan maximumtemperaturen van 40 of 41 graden mogelijk.

Vanaf maandagavond ligt het hogedrukgebied boven Nederland. Komende nacht koelt het nog behoorlijk af naar 14 graden. Dinsdag overdag schijnt de zon volop en wordt het de eerste tropische dag.

In de nacht naar woensdag komen de minimumtemperaturen op de meeste plaatsen nog net iets beneden 20 graden uit. Daarna warmt het snel op. De maximumtemperaturen liggen tussen 34 graden in het noorden en 38 graden op diverse plaatsen in het zuiden van het land. Het record van Warnsveld gaat dan al wankelen.

’Gekkigheid’

Donderdag is het volgens MeteoGroup ’gekkigheid ten top’. Volgens verschillende weerscenario’s kan de temperatuur in het zuiden en zuidoosten op 40 tot 41 graden uitkomen.

Volgens het weerbureau zit het er dik in dat de hoogste temperaturen in de loop van deze week ergens op de droge zandgronden worden gehaald. Daar is het minste vocht voorhanden en wordt dus weinig warmte aan verdamping verloren. Dit kan zich voorden in de Achterhoek, de regio rond het Limburgse Arcen, het westen van Brabant of Zeeuws-Vlaanderen.