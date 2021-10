Barakken Auschwitz beklad met anti-Joodse leuzen

In de spreuken in het Engels en Duits wordt onder meer de Holocaust ontkend. Daarnaast wordt verwezen naar teksten in het Oude Testament die vaak door antisemieten worden aangehaald. De directie van het monument spreekt over een schandelijke aanval op een symbool van een van de grootste tragedies in de geschiedenis van de mensheid. Daarnaast is het een „extreem pijnlijke klap” voor de herinnering aan alle slachtoffers van het kamp.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.

In het kamp kwamen ruim 1,1 miljoen mensen om het leven, vooral Joden. Zij werden vermoord in gaskamers, of stierven aan uitputting, honger, koude en ziekte.