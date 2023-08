VS, Japan en Zuid-Korea maken vuist tegen ’agressief’ China

In een gezamenlijke verklaring na een bijeenkomst in Camp David, het Amerikaanse presidentiële buitenverblijf, staat dat de drie landen voortaan elk jaar een militaire oefening gaan houden en dat ook de leiders elkaar jaarlijks zullen ontmoeten op een nieuwe top.

Daarmee willen Washington, Japan en Seoul een gezamenlijke vuist vormen tegen China. Ze spreken van de „illegale maritieme territoriale aanspraken van China in de Zuid-Chinese Zee” en zeggen zich te verzetten tegen elke actie die de orde verstoort in het gebied.

Noord-Korea

De landen spraken ook af een systeem op te zetten waardoor ze live informatie kunnen delen over raketlanceringen van Noord-Korea. Ten opzichte van Rusland verklaarden de leiders harde sancties te zullen handhaven en hun energieafhankelijkheid van Moskou verder te zullen verminderen.

Bij aanvang van de bijeenkomst prees de Amerikaanse president Joe Biden Japan en Zuid-Korea voor hun „politieke moed” om samen te komen en zei hij dat „de wereld een veiligere plek is wanneer de landen samenwerken.” Tussen 1910 en 1945 was Korea een kolonie van het Japanse keizerrijk, en ook in de decennia daarna lagen de landen regelmatig met elkaar in de clinch.