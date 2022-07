LIVE | Rechtbank Alkmaar doet uitspraak in zaak-Sumanta

Verslaggever Mick van Wely is bij de uitspraak aanwezig. Volg zijn liveverslag onderaan dit bericht.

Volgens het OM is er geen twijfel dat Bansi door geweld om het leven is gekomen. Manodj B. zou haar doelbewust hebben omgebracht en daarna haar lichaam hebben geloosd. Het OM vraagt vrijspraak voor Dwarka B., de vader van Manodj. Er is geen bewijs voor wetenschap vooraf of medeplegen tegen hem, stelt het OM.