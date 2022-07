Rechter veroordeelt Manodj B. tot 15 jaar cel voor doden en wegmaken lichaam Sumanta Bansi (22)

Verslaggever Mick van Wely was bij de uitspraak aanwezig. Lees zijn verslag onderaan dit bericht terug.

De 22-jarige Bansi verdween in februari 2018 van het ene op het andere moment en is sindsdien spoorloos. Op het moment van haar verdwijning was de studente biomedische wetenschappen acht weken in verwachting van Manodj B., bij wiens gezin zij na haar overkomst vanuit Suriname inwoonde.

Volgens het OM is er geen twijfel dat Bansi door geweld om het leven is gekomen. De rechtbank concludeert dinsdag dat Sumanta met geweld om het leven moet zijn gebracht in februari 2018. De dader heeft volgens de rechtbank het lichaam verborgen om de moord of doodslag te verhullen. „Manodj B. was laatste persoon die Sumanta nog levend zag”, stelt de rechtbank. De rechtbank zegt dat de ovc-gesprekken te gebruiken zijn als bewijsmateriaal. „Manodj deed zeer belastende uitspraken. Hij zei: ’Ik heb haar gewoon vermoord’” , zegt de rechter. Hij sprak „onverbloemd over het doden van Sumanta en het wegmaken van haar lichaam.” Manodj heeft de inhoud van de opgenomen gesprekken nooit betwist tijdens verhoren. „Hij beriep zich op zijn zwijgrecht. Pas later zei hij dat het grootspraak was en dat hij onder invloed was.”

De rechtbank vindt het merkwaardig dat Mandodj zich nooit bezorgd heeft uitgelaten over de vermissing van Sumanta, die hij had bezwangerd. Hij drong ook bij de politie niet aan op onderzoek. Volgens de rechtbank kan niet worden bewezen dat Manodj de dood zorgvuldig voorbereidde. De rechtbank acht wel bewezen dat Manodj Sumanta opzettelijk om het leven bracht en haar lichaam verstopte.

Manodj B. en zijn vader waren niet aanwezig bij de uitspraak.

"Wij hebben levenslang"

De ouders van Sumanta reageren emotioneel. Moeder Sharmila: „Dwarka kan zijn zoon tenminste nog opzoeken in de gevangenis. Ik kan mijn dochter nooit meer spreken. Hij heeft 15 jaar, wij hebben levenslang.” De ouders van Sumanta hopen dat Manodj B., eventueel in ruil voor strafkorting, aangeeft waar het lichaam is. Manodj houdt de ouders al vier jaar in onwetendheid over de plek waar hun dochter ligt. Dat weegt zwaar mee in het oordeel van de rechtbank.