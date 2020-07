Ouderen in Limburg worden bij extreem heet weer niet gedoucht: ’Ik ben echt razend’

„Een douchebeurt kost extra energie en is belastend voor de klanten en onze medewerkers”, zegt Tessa Schreibers, directeur wijkverpleging bij Meander Thuizorg, tegen De Limburger. „Een washandje - wassen zonder water, zoals wij het noemen - geeft hetzelfde resultaat.”

Het dragen van een mondkapjes maakt het volgens Schreibers „extra zwaar” voor het personeel. „Maar zonder corona hadden we dit ook gedaan. Het maakt deel uit van ons hitteprotocol.”

Henk Dritty, wiens moeder rekent op de thuiszorg van Meander, is „razend.” „Als het zo warm is, verlang je juist naar een extra douchebeurt. Mijn moeder ervaart het helemaal niet als extra belastend, ze wil gewoon gedoucht worden. We mogen hopen dat wij niet zo oud worden en zo worden behandeld.”

Schreibers laat weten dat „erover te praten valt” als de ervaringen van cliënten niet goed zijn.