Delta-variant coronavirus rukt op in Nederland en is deze zomer dominant, verwacht RIVM

In de steekproef van positieve coronatesten die het RIVM iedere week aan een nadere analyse onderwerpt, blijkt dat de Delta-variant nu ongeveer 9 procent van het totale aantal coronagevallen veroorzaakt. Uit Amsterdams onderzoek blijkt dat een groot deel van de jongeren die het virus de laatste tijd in Spanje of Portugal opliepen, de Delta-variant kreeg.

Op korte termijn zal het groeiende aandeel van de Delta-variant niet leiden tot meer ziekenhuisopnames. „Ook niet met de aankomende versoepelingen.” Het totale aantal besmettingen neem nog af. Het najaar is volgens het RIVM echter wel „een punt van zorg.” Als het gedaan is met het zomerse weer, gedijt het virus beter. De meer besmettelijke Delta-variant „kan dan tot een nieuwe golf van besmettingen leiden, aangezien dan nog niet iedereen in Nederland (volledig) is gevaccineerd”, waarschuwt het instituut. Meer ziekenhuisopnames kunnen dan het gevolg zijn.

Bescherming door vaccins

Positief is wel dat de coronavaccins die tot nog toe beschikbaar zijn bescherming bieden tegen alle varianten van het virus. „Ook tegen de Delta-variant”, aldus het RIVM.

Minister De Jonge (Volksgezondheid) zei afgelopen vrijdag tijdens de persconferentie over de versoepelingen al dat het een kwestie van tijd zal zijn voordat de Indiase variant ook bij ons de overheid krijgt. Het vaccinatieprogramma, dat nu rond de 1,5 miljoen prikken per week zit, is daarom een ’race tegen de klok’. Daarbij is ook de tweede prik van groot belang. Juist om de verspreiding van de Delta-variant te vertragen blijft het volgens hem nodig de anderhalve meter voorlopig te handhaven.