Lichaam vermiste Duitse zakenman gevonden in vriezer in Thailand

Hans Peter Mack (62), een expat, werd op 4 juli als vermist opgegeven door zijn vrouw. De 24-jarige Thaise trok volgens de Bangkok Post aan de bel toen haar man niet thuis was gekomen na een zakelijke meeting. Ze zouden volgens Thai PBS World samen gaan lunchen, maar hij kwam nooit opdagen. Nadat ze hem had geprobeerd te bellen, stuurde hij haar een sms waarin hij zei dat hij nog met een zakelijke klant bezig was. Dat vond zijn vrouw verdacht, volgens haar smste hij haar nooit.

Het lichaam van Mack werd maandag in stukken teruggevonden in een vriezer van een huis dat door een Duitse vriend van Mack gehuurd werd. Dat meldt Pattaya News, gebaseerd op verklaringen van buren. De instanties in Banglamung hebben bevestigd dat de lichaamsdelen in vuilniszakken inderdaad van Mack zijn.

Camera’s

Bewakingscamera’s zouden volgens Pattaya News hebben vastgelegd dat de vriezer in een zwarte pick-up truck vervoerd werd door mensen met een buitenlandse nationaliteit. Een buurman vertelde tegen het nieuwsmedium dat een Duitse man genaamd Olaf en een Duitse vrouw de afgelopen drie maanden in het huis zouden hebben gewoond. Zij zouden bekenden zijn van Mack. Beiden zijn door de politie opgepakt en worden ondervraagd. Volgens Pattaya News zou er ook nog een derde Duitser opgepakt zijn, en zou de politie geloven dat er ook enkele Thaise verdachten bij de moord betrokken zijn.

Tekst gaat verder onder de foto.

De zwarte pick-up truck met de vriezer. Ⓒ Pattaya News

Voordat zijn lichaam gevonden werd zou de Thaise politie zondag Mack zijn auto op een parkeerplaats hebben aangetroffen. Volgens Bangkok Post zouden er sporen van bleek zijn gevonden op de stoelen, het dashboard, het stuur en op de versnellingspook. Volgens de politie was er „intentie om bewijsmateriaal te vernietigen.”