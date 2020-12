Coronawoede: testlocaties GGD doelwit vandalen

„Laten we ze behandelen als de helden die ze zijn”, zei de Amsterdamse burgemeester Halsema dinsdag nog over de politie, handhavers, buschauffeurs en zorgpersoneel. Niet veel later bleek dat bij twee coronatestlocaties in de hoofdstad de ruiten recent zijn ingegooid. Zo ging er een steen door een grote ruit van de testlocatie in de RAI, wat „flinke glasschade” opleverde, aldus de GGD. Ook zijn ramen ingegooid bij een testpaviljoen in Amsterdam Zuidoost.

„De locaties worden al beveiligd en het glas bij het laboratoriumgedeelte van de testlocaties wordt vervangen door veiligheidsglas. In alle gevallen is aangifte gedaan door ons of de eigenaar van het pand (RAI)”, aldus een woordvoerster van de GGD.

Brandstichting

Ook in het Limburgse Urmond was het raak. Dinsdagnacht werd volgens de politie geprobeerd brand te stichten bij een coronatestlocatie. Woensdagochtend werd ontdekt dat de rolpoort zwartgeblakerd was, vermoedelijk door een korte brand.

Op bewakingsbeelden is rond 02.15 uur een lichtflits te zien bij de teststraat. „Waarschijnlijk is dit de korte brand geweest”, aldus de politie. Wie hiervoor verantwoordelijk is, is nog onbekend. Er is dan ook nog niemand aangehouden. De politie doet verder onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

„We leven in een moeilijke tijd. Onze mensen staan al negen maanden elke dag klaar om testen af te nemen. Ik hoop dat ze hun werk kunnen blijven doen. Dat is in het belang van de hele bevolking”, reageert directeur Frank Klaassen van de GGD Zuid-Limburg tegen de regionale omroep. „Onze medewerkers kunnen wel tegen een stootje, maar het is belangrijk om respect voor collega’s en mensen in de zorg te hebben.”

De coronatestlocatie kon woensdag wel gewoon openblijven voor mensen die een afspraak hebben om zich te laten testen op corona.

Plagende jongeren

In het streng-christelijke Urk hebben jongeren dinsdag meermaals de stekker van een bus van de GGD waarin getest wordt uit een elektrische laadpaal getrokken. Ook bekogelden de jongeren medewerkers met vuurwerk toen die er wat van zeiden, meldt de Urker wethouder Freek Brouwer.

Telkens als de stekker eruit werd getrokken, viel in de mobiele testunit licht, warmte en internet uit. „Ik schaam me diep”, reageert Brouwer op Twitter.

Urk kampt al langere tijd met jongeren die voor overlast zorgen. Het liep een aantal weekenden flink uit de hand. Zo trad eerder de ME op, die bekogeld werd met flessen, stenen en vuurwerk.

Coronaboetes

De politie deelde afgelopen week 543 boetes uit aan mensen die de coronaregels negeerden. Ze droegen bijvoorbeeld geen mondkapje in de openbare ruimte. Ook zijn 639 mensen gewaarschuwd omdat ze zich niet hielden aan de maatregelen. Een week eerder ging het om 510 boetes, meldde de politie maandag.

Er werden de afgelopen week vijftig illegale feesten beëindigd. Een week eerder maakten agenten aan ruim dertig illegale feestjes een eind. Het boetebedrag werd deze zomer na kritiek vanuit de Kamer fors verlaagd.

Eerder dit jaar werden mensen met klachten lastiggevallen bij coronatestlocaties door activisten die het niet met de maatregelen eens zijn.

